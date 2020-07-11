وزير خارجية مصر السابق: صدام حتمي إذا لم تحل أزمة السد

مع استمرا تعثر ملف سد النهضة، أشار وزير الخارجية المصري السابق، نبيل فهمي، السبت، في مقابلة مع "العربية" إلى أنه يتوقع صداماً حتمياً في حال علم تحل أزمة السد بين مصر وإثيوبيا والسودان.

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وأضاف "نريد آلية فض منازعات بشأن أزمة سد النهضة"، مؤكداً أن هناك فرصة لحل أزمة السد الإثيوبي بين الدول الثلاث.

ولا تزال المفاوضات بين مصر وإثيوبيا تحافظ على غلاف من الدبلوماسية الرصينة، لكنْ في كلمات مُمثلي البلدين هناك حدة بات من الصعب إخفاؤها.

وكانت وزارة الري المصرية ذكرت سابقاً، أن تمسك إثيوبيا المستمر بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بهذا الملف يقلل من فرص التوصل إلى حل شامل.

سلوك تركيا غير مقبول

أما فيما يخص التدخل التركي في ليبيا، فأكد الوزير السابق أن السلوك التركي في ليبيا غير مقبول، مؤكد أن التوافق العربي مهم للتصدي لتدخلات الخارج، خاصة تركيا.

كما طالب بأن يكون الصوت الدبلوماسي العربي أعلى وأكثر نشاطاً، لافتاً إلى أن مجلس الأمن الدولي ليس المكان المناسب الآن الذي سنجد فيه حلولا للأزمة الليبية بسبب تركيبته الحالية.

وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة غير قادر حتى الآن على تعيين مبعوث خاص له بعد ترك المبعوث الأممي السابق غسان سلامة منصبه.

يذكر أنه منذ تدخل تركيا في ليبيا، خاصة بعد مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والبحري التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق وأنقرة، قامت أنقرة بإرسال آلاف المرتزقة من السوريين للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق هناك.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ندد قبل أيام بـ"تدخل خارجي بلغ مستويات غير مسبوقة" في ليبيا، مع "تسليم معدات متطورة وعدد المرتزقة المشاركين في المعارك"، حيث تتدخل تركيا عسكريا في ليبيا إلى جانب فصائل حكومة الوفاق.