حريق ضخم يلتهم سوقا شعبيا في مصر والخسائر بالملايين

نشب حريق ضخم في سوق شعبي مصري، التهم عدداً من المحال التجارية وقدرت الخسائر بملايين الجنيهات.

وتلقت غرفة العمليات بشرطة النجدة في القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في سوق توشكى بمنطقة حلوان، جنوب القاهرة، وامتد لعدد كبير من المحال التجارية والتهم محتوياتها التي تقدر بملايين الجنيهات.

ودفعت السلطات بـ 15 سيارة إطفاء لإخماد النيران، ومحاولة السيطرة على الحريق، واستطاعت منع امتداده للمناطق والمنازل المجاورة، فيما رجحت التحريات أن يكون سبب الحريق ماسا كهربائيا.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا على محيط الحريق، وتقوم السلطات حاليا بحصر التلفيات والمحال المحترقة تمهيدا لتعويض أصحابها.