مصر تسجل 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، تسجيل 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 وفاة، مؤكدة خروج 602 متعافي من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة.

موضوع يهمك مأساة إنسانية شهدتها مصر خلال الساعات الماضية، حيث ابتلع شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية شمال البلاد 11شخصا بينهم... تجاهلوا تعليمات كورونا فغرقوا.. مأساة على شاطئ في مصر مصر

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.

كما أوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إصابتهم، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 67 حالة جديدة.

هذا مؤشر تعافي المريض

وأشارت إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو/أيار من العام الحالي، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الجائحة والأمراض المعدية.