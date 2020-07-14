شاهد.. انفجار خط بترول يسبب حريقاً في مصر

اندلع حريق هائل بسبب كسر ماسورة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي القريب من منطقة الهايكستب في مصر، اليوم الثلاثاء، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع الحماية المدنية بالإسماعيلية، بـ20 سيارة إطفاء لإخماده.

موضوع يهمك اتهمت وزارة المياه والري الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، مصر والسودان "بتبني مواقف متعنتة ومطالب مبالغ فيها ما حال دون التوصل... إثيوبيا: مطالب مصر والسودان حول السد مبالغ فيها العرب و العالم

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوجود كسر بماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوي. انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات.

وتسبب كسر ماسورة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي في ظهور كثافات مرورية للقادم من السلام وصولًا إلى العبور، وانتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً من موقع الحريق، وظهرت ألسنة نيران على امتداد الطريق، مع تصاعد كثيف للدخان، فيما شهد الطريق كثافات مرورية للقادم من السلام وصولًا للعبور.

ولاحقا، قال المهندس عماد عبدالقادر، رئيس شركة أنابيب البترول إنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب في خط خام ( شقير - مسطرد) في أول طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، مما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب، موضحا أنه تم على الفور غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفوري للقيام بإخماد الاشتعال بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات إطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية.

وانتقل إلى موقع الحريق المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة جهود السيطرة والإخماد والوقوف على الوضع على الطبيعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وقد تم تشكيل لجنة فنية تختص بالوقوف على أسباب الحادث وإبلاغ الجهات الأمنية.