جديد الشيال الكفيف.. توجهوا لمساعدته فكانت المفاجأة

كفيف هزت قصته المصريين خاصة بعد تداول الفيديو المؤثر وهو يحمل الأسمنت ويرى بعيون طفله الصغير، لذا تدخلت الحكومة المصرية لمساعدته وحل مشكلته.

ورصد مجلس الوزراء لمصرية استغاثة متداولة عبر مواقع التواصل عن محنة "شيال" كفيف نشرت وتداولت على نطاق واسع بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكد المجلس أنه جرى التوصل لهوية الشيال الكفيف، وتبين أنه أيمن سعد عبدالحميد محمد، ويتخذ من ابنه دليلاً له أثناء أداء عمله باليومية في أعمال البناء.

وتوجه فريق من وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إلى محل سكن المواطن ولم يكن متواجداً به، وتبين مغادرته للذهاب إلى عمله.

وأضاف المجلس أنه بناء على ذلك تم إجراء بحث الحالة الاجتماعية في وجود الأسرة، والتي يتكون أفرادها من الزوجة وثلاثة أبناء، ومن خلال البحث ودراسة الشكوى بمعرفة المختصين بالإدارة الاجتماعية بمنطقة العمرانية، والتابع له الرجل تبيّن أنه يتقاضى معاشا تأمينيا بقيمة 1200 جنيه شهرياً، مشيرا إلى أنه تم على الفور اعتماد مبلغ قدره 500 جنيه، كمساعدة عاجلة له من مؤسسة التكافل الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة لمدة 6 أشهر.

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وأكد مجلس الوزراء المصري أنه يجري حاليا التنسيق من خلال المسؤولين بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مع جمعية الأورمان لتقديم دعم شهري ثابت له.

وكان المصريون قد دشنوا خلال الساعات القليلة الماضية حملة بحث مكثفة على مواقع التواصل للعثور على رجل كفيف وابنه أثارا تعاطفا عارما.

والتقط أحد رواد مواقع التواصل فيديو للرجل خلال قيامه بحمل عبوات كبيرة من الإسمنت ونقلها داخل إحدى البنايات السكنية في منطقة الزمالك في قلب القاهرة، مصطحبا ابنه الصغير الذي يتخذه دليلا له.

وراج الفيديو بكثافة على مواقع التواصل، وطالب المغردون بالبحث عن الرجل وابنه لتكريمه، فيما عرض آخرون فرص عمل تليق به وتناسب ظروفه.