مستشار السيسي للصحة: وباء جديد أكثر فتكاً آتٍ بعد كورونا

رجّح مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أنه وبعد نهاية فيروس كورونا متحوّلاً إلى فيروس عادي مثل الإنفلونزا، فقد يظهر فيروس فتاك جديد آخر بعد عدة سنوات.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، عن تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا و77 حالة وفاة، وخروج 556 متعافيًا من... مصر تسجل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا و77 وفاة مصر

وأكد تاج الدين في تصريحات تلفزيونية، أن كوفيد-19 بدأ يفقد قوته، مشددا على أن الجسد البشري بدأ أيضا يكتسب مناعة ضده، مؤكداً أن التطعيم يساهم كثيراً في القضاء عليه.

كما لفت مستشار السيسي إلى أن هناك سيطرة على الموقف في العالم، حيث انخفضت حدة الفيروس بدليل ضعف الأعراض وانعدامها في أغلب الحالات المصابة، إلا أن المرض مازال موجودا، مشددا على ضرورة الاستمرار بالعمل في الإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات.

انحدار تدريجي قريب للوباء في مصر

في السياق أيضا، أوضح المستشار أن الموقف في مصر فيما يتعلق بفيروس كورونا أفضل من الأسبوع الذي أعقب عيد الفطر، مضيفا أنها اقتربت من قمة وذروة انتشار فيروس كورونا وقد يبدأ قريبا الانحدار التدريجي في الإصابات حتى الوصول إلى أعداد قليلة أو "الصفر إصابات".

يشار إلى أن إجمالي وفيات وباء كوفيد-19 في مصر كان تجاوز الـ4 آلاف حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 83930 إصابة.