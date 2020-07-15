مصر.. مقتل "الرجل الأخضر" باقتحام مدينة الإعلام

حاول مسلح مجهول، اليوم الأربعاء، اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر وتمكن عناصر الأمن في المدينة من منعه وتصفيته.

وصرح مصدر أمنى بقيام أحد الأشخاص عاري الجسم من أعلى ومطلي جسمه بزيت أخضر ويصيح بكلمات غير مترابطة ومعه سلاح أبيض بمحاولة دخول مدينة الإنتاج الإعلامى وعند قيام القوات بمنعه وإلقاء القبض عليه قام بإصابة ضابط وأمين شرطة ما دفع القوات لإطلاق النار عليه حيث لقى مصرعه أثناء نقله للمستشفى.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المسلح هاجم أفراد الأمن بسلاح أبيض كان بحوزته وأصاب اثنين منهم، قبل أن تقوم القوات بإطلاق النيران عليه وتصفيته.

وقررت النيابة تفريغ الكاميرات للوقوف على ظروف الواقعة، ومعرفة كيفية دخول المتهم لمدينة الإنتاج، وتكليف أجهزة الأمن بكشف هويته ومعرفة دوافعه.