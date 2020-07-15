3 علماء مصريين باللجنة الاستشارية الدولية حول كورونا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، الدكتور خالد عبد الغفار، اختيار ثلاثة من أعضاء المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي لعضوية المجموعة الاستشارية لفيروس كورونا.

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وقال عبد الغفار، أمس الثلاثاء، إن الثلاثة الذين وقع عليهم الاختيار هم الدكتور يمن الحماقي، مقرر مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية والأستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتور عبد المجيد قاسم، عضو مجلس البحوث الطبية، والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور سامح سرور، عضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي والأستاذ بكلية الصيدلة جامعة حلوان لعضوية المجموعة الاستشارية

وأشار وزير التعليم العالي المصري إلى قيام اتحاد أكاديميات العلوم في العالم بتشكيل مجموعة استشارية من الخبراء في عدة مجالات تهدف إلي تقديم المشورة المبنية علي دلائل علمية للتحديات الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وأضاف الوزير أن هذه المجموعة المكونة من 60 من العلماء المرموقين حول العالم كل في تخصصه تمثل منتدي لتبادل المعلومات، وتعظيم التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجائحة، والتغلب علي آثارها.

من جانبه، أشار الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إلى أن ترشح أعضائها المتميزين لعضوية اللجان الدولية يهدف إلى أن نكون جزءا من صنع القرار العالمي، وكذلك تسليط الضوء على جهود مصر فى مجال التعليم والبحث العلمى، موضحاً أن تطبيق الأكاديمية للمعايير العلمية العالمية فى اختيار المرشحين أدى إلى نجاح مصر فى الانضمام لعضوية معظم اللجان الدولية والاتحادات العلمية، ومشاركة أعضاء المجالس النوعية بالأكاديمية في مثل هذه المنتديات الدولية، والذى يأتي في إطار الدور الإقليمي والدولي الذي تقوم به الأكاديمية.

ولفت إلى تنوع جهود الأكاديمية ما بين تمويل مشروعات بحثية بصورة عاجلة لمعاونة الدولة فى مجابهة جائحة COVID 19 وإعداد دراسات استراتيجية عن الأولويات والاستعدادات لمرحلة ما بعد كورونا، ومشاركة المجتمع الدولي فى هذه الجهود والشراكة فى تنفيذ مشروعات دولية، مؤكداً أن تشكيل هذه المجموعة الاستشارية الدولية يعكس اهتمام العالم باتخاذ القرارات بناء على الأدلة العلمية، وإرساء للدور الذي يلعبه العلم في حياتنا والمستوى العلمى المرموق للعلماء المصريين.