انتحار مسؤول مصري تسبب في إهدار نصف مليون جنيه

انتحر مسؤول مصري، اليوم الجمعة، بعد صدور قرار بإحالته للتحقيق إثر اكتشاف عجز بعهدته يقدر بأكثر من نصف مليون جنيه.

وأعلن اليوم الجمعة انتحار المهندس ه ا ع ا، مدير الجمعية الزراعية بقرية كفر ابيج بمدينة كفر الزيات محافظة الغربية شمال مصر، بعد تناوله أقراص حبة الغلة السامة، وذلك بعد ساعات من إحالته للتحقيق بتهمة إهدار مال عام.

وقرر وكيل وزارة الزراعة بالغربية إحالة 4 مسؤولين بجمعية ابيج الزراعية التابعة لمركز كفر الزيات للشؤون القانونية والرقابة الإدارية بعد اكتشاف عجز قيمته 578 ألفا و334 جنيها واختفاء عبوات أسمدة مدعمة من مخازن الجمعية.

وتبين من الفحص والرصد الدفتري اختفاء 2335 عبوة أسمدة مدعمة، يتم صرفها بناء على الحصر المعد من قبل الجمعية، بعد إدخالها على منظومة الكارت الذكي الجديد للفلاحين.

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وكشفت التحقيقات أن المخالفات تقع مسؤوليتها على كل من أمين المخازن ورئيس الوحدة وأمين الخزينة ومفتش تعاون بإدارة تعاون كفر الزيات فيما أقر مدير الجمعية بأنه المسؤول الفعلي عن العجز وأنه سيسدد ثمن العجز بالأسمدة من ماله الخاص.

وقرر وكيل الوزارة إحالة المخالفين للإدارة القانونية للتحقيق حتى فوجئ الجميع بانتحار مدير الجمعية اليوم، وقد تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.