مصر.. النيابة تأمر بحبس والد الطفلة مكة لشروعه في قتلها

بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة الطفلة مكة البالغة من العمر 4 أشهر والتي عذبها والدها لرفضه إنجاب الإناث، وتدخلّت وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة لحماية الطفلة ووالدتها. من جهتها، أمرت النيابة العامة بحبس والد الطفلة احتياطياً لشروعه في قتلها وإكراهه والدتها على التوقيع على مستندات.

يأتي ذلك بعد أن رصد مكتب النائب العام تداول مقطع مصوَّر لوالدة مكة، إيمان مصطفى، تشكَو فيه تعدي زوجها عليها وعلى طفلتيهما، لرفضه إنجاب الإناث، فضلًا عن إكراهه الشاكية على التوقيع على إيصالات أمانة لإجبارها على عدم تقديم شكوى ضده، وتهديدها بقتل الطفلة إذا لم توقع.

وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة. وعند سؤال النيابة العامة لوالدة مكة عن الواقعة، أكدت أنها لما حملت في طفلتها وعلمت أنها أنثى، فنصحتها والدة زوجها بإخفاء الأمر عنه، ولما وضعتها استاء وداوم التعدي على الرضيعة منذ ولادتها، فحررت محضراً ضده.

وفي مطلع شهر يوليو/تموز الجاري، حاول الأب خنق الطفلة، لكن الأم تمكنت من إنقاذها. إلا أن الأب أكره زوجته على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة لإجبارها على التنازل عن المحضر الذي كانت حررته ضده. ثم احتجزها مع طفلتها لمدة أربعة أيام في منزل العائلة، إلا أنها تمكنت من مغادرته للإبلاغ عنه.

وأمرت النيابة العامة بضبط الزوج لاستجوابه، وعرض الأم وطفلتها على مصلحة الطب الشرعي لإثبات إصابتها وكيفية حدوثها ومدى حصول عاهة مستديمة عنها.

وقد أثبت التقرير الطبي إصابة الرضيعة بعدة إصابات وكدمات بالوجه والكتف وكسر بالساق اليمنى والزند الأيسر.

موضوع يهمك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة الطفلة مكة التي لم يتجاوز عمرها الـ5 أشهر، التي تجرد والدها من كل مشاعر الأبوة... وحشية أب مصري.. عذب رضيعة وكسر أطرافها لرفضه إنجاب الإناث سوشيال ميديا

من جهتها، تمكنت الشرطة من ضبط الأب، الذي أنكر خلال استجوابه ما نُسب إليه من اتهامات وما شهدت به والدة مكة، مبرراً حدوث الإصابات التي لحقت بالطفلة من جراء سقوطها على الأرض.

بعدها، أمرت النيابة العامة بحبس الأب احتياطياً على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع في قتل الطفلة وإكراه والدتها على التوقيع على مستندات، بينما يجري استكمال التحقيقات.

من جانبها، قدّمت أخصائية في المجلس القومي للأمومة والطفولة تقريراً للنيابة العامة عن حالة الطفلة، أثبتت فيه حدوث إصابتها بسبب تعدي والدها عليها، معتبرةً أن والدتها هي الأَوْلى برعايتها من الزوج.