مصر ترد على تركيا: هدفنا مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا

ردت مصر، السبت، على تركيا بشأن تصريحاتها حول لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع شيوخ وأعيان قبائل ليبيا.

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه يبدي اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا، بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.

موضوع يهمك قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن تركيا أرسلت ما بين نحو 4000 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى... البنتاغون: تركيا أرسلت نحو 4000 مرتزق سوري إلى ليبيا العرب و العالم

واستغرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها، ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.

وعَبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي، بل تنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكداً أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها.