رئيس البرلمان المصري يكشف أجندة جلسة الغد

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، اليوم الأحد، إن المجلس سيعقد غدا جلسة مهمة تستلزم موافقة أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان على الموضوعات المطروحة. وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال عبدالعال إن البرلمان سيناقش موضوعات هامة تشمل مد حالة الطوارئ والتصويت النهائي على بعض القوانين المكملة للدستور.

ويبدو أن مناقشة البرلمان المصري تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرار إرسال قوات إلى ليبيا لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري ليست مدرجة على أجندة المجلس، لكنها دعوات سياسية من نواب في البرلمان.

كان علي العاقوري، شيخ قبيلة العواقير الليبية، والذي كان حاضرا لقاء الرئيس المصري بشيوخ القبائل قال إن كافة قبائل ليبيا طالبت عبر ممثليها بتدخل مصر لحماية الليبيين من المحتل التركي وإرهاب المرتزقة والميليشيات.

وقال لـ"العربية.نت" إن مصر لديها الآن موافقة من البرلمان الليبي تسمح لجيشها بالتدخل لحمايتها وحماية ليبيا من أي خطر يحدق بأمن البلدين القومي، ولديها موافقة شعبية من كافة قبائل ليبيا، مؤكدا أن الجيش المصري يحق له التدخل في أي وقت في بلده الثاني ليبيا وله الشرعية الكاملة وبموافقة شعبية واسعة لحماية البلدين.

وأضاف أن وفد القبائل أعلن أمام الرئيس السيسي تفويض القبائل الليبية كافة له لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإرسال قوات في أي وقت يراه مناسبا وضروريا لحفظ وحماية الأمن القومي المصري والليبي.