كبائن تعقيم.. محمد صلاح يحارب كورونا في مسقط رأسه

تبرع محمد صلاح، لاعب منتخب مصر لكرة القدم والمحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، بكبائن تعقيم لمواجهة كورونا في مسقط رأسه بمحافظة الغربية شمال مصر.

واستقبل مساء أمس السبت الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صلاح غالي والد لاعب منتخب مصر لتسلم كبائن التعقيم.

وقال المحافظ خلال اللقاء إن اللاعب محمد صلاح تبرع بعدد من كبائن التعقيم التى صنعت بمواصفات خاصة لتوضع بكل من مبنى الديوان العام للمحافظة وبمركز شباب محمد صلاح ومستشفى نجريج ببسيون، مضيفاً أن محمد صلاح أصبح رمزا وقدوة حسنة للشباب، ومعربا عن شكره لما يقدمه من مشاريع خيرية لأهالي المحافظة.

من جانبه قال صلاح غالي والد اللاعب إن نجله لن يتأخر أبدًا في مساعدة الدولة المصرية في مواجهة أزمة فيروس كورونا"، لافتا إلى أنه بالإضافة لذلك فقد نجح اللاعب في توفير كبائن تعقيم وأجهزة الأكسجين لأبناء قرية نجريج.

وقال المهندس محمد قورة، مصمم كبائن التعقيم، إنه صمم الكبائن على أحدث طراز خصيصا للنجم محمد صلاح لمساعدة الدولة في محاربة فيروس كورونا.