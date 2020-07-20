السيسي: مصر تدعم أمن واستقرار اليمن وحكومته الشرعية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى للأمن القومي المصري.

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وقال خلال استقباله في القاهرة الدكتور معين عبد الملك، رئيس وزراء اليمن، إن الموقف المصري ثابت إزاء دعم الحكومة اليمنية الشرعية الحالية، وكذلك وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية، مشدداً على أن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى للأمن القومي المصري.

دعم الحل السياسي

وأضاف أن أمن واستقرار اليمن مهم في إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر، الأمر الذي يفرض مواصلة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية يضمن وحدة وسلامة أراضيها ويلبي طموحات الشعب اليمني، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية والأممية، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني.

من جانبه، سلم الدكتور معين عبد الملك رسالة إلى الرئيس المصري من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تضمنت الإعراب عن التقدير لمواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار اليمن والمحيط الإقليمي ككل، ومشيراً إلى تطلع بلاده إلى تكثيف التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الصعد خلال الفترة المقبلة.

تحديات تواجه الشعب اليمني

واستعرض رئيس الوزراء اليمني تطورات الأوضاع في بلاده، وجهود الحكومة لاستعادة السلام والاستقرار، والتحديات التي تواجه الشعب اليمني نتيجة لتدهور الوضع الإنساني.

وأشاد رئيس وزراء اليمن بالرعاية والمعاملة الطيبة التي تلقاها الجالية اليمنية في مصر، معرباً عن التطلع لاستفادة اليمن من الخبرة المصرية في عملية البناء والتنمية.

تعزيز الأمن في البحر الأحمر

وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة مصر أن اللقاء شهد مناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين في إطار تعزيز الأمن في البحر الأحمر، فضلاً عن تبادل الرؤى بخصوص عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تقديم الدعم للجانب اليمنى بما يمكنه من تجاوز الأزمة الراهنة.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد استعداد مصر لتعزيز التأهيل والدعم المقدم لإعداد الكوادر اليمنية في مختلف المجالات، فضلاً عن استمرار الدعم المصري للجهود الدولية للتغلب على الأزمة الإنسانية في اليمن.