بعد قرار ترقيته بساعات.. وفاة مسؤول أمني في مصر

بعد صدور قرار وزير الداخلية المصري بترقيته وكيلًا لإدارة التحريات بالأمن العام يوم السبت، توفي، الأحد، مساعد وزير الداخلية للأمن العام في سيناء اللواء مدحت السقا.

وخدم اللواء مدحت السقا في جنوب سيناء سنوات طويلة كمفتش للأمن العام، ثم مديرًا لمباحث جنوب سيناء، ومساعدًا لوزير الداخلية للأمن العام بسيناء، ثم وكيلًا لإدارة التحريات بالأمن العام.

كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أصدر قرارا، السبت، بتصعيد اللواء مدحت السقا لمنصب وكيل الإدارة العامة للأمن بقطاع الأمن العام، وكان من المقرر أن يتسلم مهام منصبه الجديد خلال أيام.

وأصدر وزير الداخلية المصري أول أمس، حركة تنقلات وترقيات الشرطة السنوية على مستوى مديريات الأمن بمحافظات الجمهورية.