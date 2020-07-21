مصر.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي ببئر العبد بسيناء

سقط قتلى وجرحى في هجوم شنته عناصر إرهابية على نقطة عسكرية في قرية رابعة ببئر العبد في شمال سيناء.

وذكر شهود عيان ومصادر قبلية أن عناصر إرهابية، بينهم انتحاريون، هاجمت معسكرا للجيش بقرية رابعة، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، وشوهدت ألسنة النيران بكثافة في محيط المكان، وتمكنت قوات الجيش من تصفية عدد من العناصر الإرهابية.

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وأضافوا أن القوات الجوية قامت بتمشيط المنطقة، ولاحقت عددا من العناصر خلال فرارها وتمكنت من تصفية مجموعة كبيرة منهم.