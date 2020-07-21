أفادت الخارجية المصرية على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية سامح شكري بحث هاتفيا مع نظيره الروسي لافروف الموقف الدقيق في ليبيا، حيث أكد على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وخلال عرضه للموقف المصري إزاء التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، شدد شكري على رفض مصر وتصديها لأي تدخلات أجنبية في ليبيا، لما تمثله من تهديد خطير على أمن وسلامة المنطقة.

وألح وزير الخارجية المصري على ضرورة التصدي بحزم لعمليات نقل المقاتلين الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

موضوع يهمك أفادت الخارجية المصرية على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية سامح شكري بحث هاتفيا مع نظيره الروسي لافروف الموقف... وزير خارجية مصر: يجب التصدي بحزم لنقل الإرهابيين إلى ليبيا مصر

وأشاد البرلمان الليبي في وقت سابق بالموقف المصري الداعم لليبيا والتصدي للأخطار التي تحيق بها، معربا عن تطلعه كذلك لموقف جزائري داعم.

وفي بيان رسمي، عبّر عضوا مجلس النواب الليبي عيسى العريبي وزياد دغيم عن تطلعهما لموقف جزائري داعم لإرادة الشعب الليبي التي يمثلها مجلس النواب المنتخب ومطالبته المشروعة والشرعية لتفعيل الميثاق العربي والدفاع العربي المشترك ضد الاستعمار التركي المباشر.

وقال النائبان رداً على تصريحات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، التي أعرب فيها عن قلقه من تطور الأوضاع الليبية: "نحن نتفهم حسابات الجغرافيا السياسية بين الجزائر وطرابلس ولكننا لا نتوقع من الليبيين والعرب استقبال الاستعمار التركي بالورود والذي يستهدف استقرارنا وأمننا ومواردنا".