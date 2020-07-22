البرلمان العربي: نقف مع مصر في حربها لاقتلاع جذور الإرهاب

أشاد رئيس البرلمان العربي، الأربعاء، بكفاءة الجيش المصري في إحباط الهجوم الإرهابي في مدينة بئر العبد بسيناء، مؤكداً دعم البرلمان لمصر في حربها على الإرهاب.

وأشاد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، بالكفاءة العالية للجيش المصري في إحباط هجوم للعناصر الإرهابية التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد في سيناء، والذي أسفر عن مقتل عسكريين من الجيش المصري، وأربعة مصابين، ومقتل 18 عنصراً إرهابياً.

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وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً الجهود والتضحيات التي تبذلها القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة لحماية أمن مصر وسلامة أراضيها واستقرارها ضد مخططات التنظيمات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تسعى لنشر العنف والدمار والتخريب.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه المحاولات الإرهابية الجبانة لن تُثني القيادة المصرية والقوات المسلحة عن مواصلة التصدي بكل حسم للجماعات الإرهابية الضالة واقتلاع الإرهاب من جذوره، معرباً عن تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع مصر في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة.