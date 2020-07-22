مصر: مقتل 18إرهابياً في هجوم على إرتكاز أمني بسيناء 

أعلن الجيش المصري الثلاثاء إحباط هجوم إرهابي على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء .

وذكر بيان الجيش الثلاثاء أن القوات نجحت فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام 4 عربات وعدد من العناصر الإرهابية.

وذكر أن قوات التأمين للإرتكاز الأمنى قامت بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا منهم فرد يرتدى حزاما ناسفا ، وتدمير 4 عربات منهم 3 عربة مفخخة.

موضوع يهمك سقط قتلى وجرحى في هجوم شنته عناصر إرهابية على نقطة عسكرية في قرية رابعة ببئر العبد في شمال سيناء.وذكر شهود عيان ومصادر... مصر.. إحباط هجوم إرهابي بمنطقة بئر العبد في سيناء مصر

وأضاف أنه ونتيجة لذلك فقد أسفرت المواجهات عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة 4 آخرين .

وكان شهود عيان ومصادر قبلية قد ذكرت أن عناصر إرهابية بينهم انتحاريين هاجمت معسكرا للجيش بقرية رابعة ، ببئر العبد حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة ، وشوهدت السنة النيران بكثافة في محيط المكان ، وتمكنت قوات الجيش من تصفية عدد من العناصر الإرهابية .أضافوا أن القوات الجوية قامت بتمشيط المنطقة ولاحقت عددا من العناصر خلال فرارها وتمكنت من تصفية مجموعة كبيرة منهم .

