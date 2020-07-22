مصر.. والد يعذب ابنته ويقيدها بالسلاسل والسلطات تتدخل

لم يكتف ِوالد بتعذيب ابنته التي لا يتعدى عمرها الـ12 عاماً داخل المنزل هو وزوجته، بل قام بتقييدها بسلاسل حديدة، في مشهد يفتقر لكل مشاعر الأبوة أو الإنسانية، ما لم يتحمله أحد الجيران الذي سارع في إبلاغ السلطات لإنقاذ هذه الطفلة.

وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الأربعاء، عن إنقاذ طفلة 11 عاماً من تعذيب أبيها وزوجته في مدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك بعد أن تلقى خط نجدة الطفل التابع للمجلس بلاغاً من أحد الجيران، بعد أن طلب سرية بياناته، لإغاثة وإنقاذ طفلة من تعذيب والدها وزوجته، حيث قام الأب بتقييد الطفلة بسلسلة حديدية، مما أحدث بها إصابات بالغة، وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل.

ومن جهتها وجهت سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع الخطر عن الطفلة وتقديم الدعم اللازم لها، حيث تم إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، الذي قام بالتنسيق مع المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، والذي كلف نيابة قليوب الجزئية بالتحقيق في الواقعة.

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وتوجهت قوة من الشرطة لمحل سكن الطفلة، بتكليف من النيابة العامة، وتم العثور على الطفلة مقيدة في غرفة منعزلة بالمنزل، وعلى جسدها آثار إصابات وجروح، كما تم ضبط الأب وزوجته، وتبين أن الأب والأم منفصلين والطفلة تقيم بصفة مستمرة مع الأب وزوجته.

كما أوضحت سحر السنباطي، أن البلاغ تم إحالته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة القليوبية، حيث توجهت مقرر وحدة الحماية الفرعية بمركز قليوب، وأخصائي اجتماعي من إحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بمحافظة القليوبية إلى نيابة قليوب لمتابعة حالة الطفلة وتقديم الدعم اللازم لها، مع إعداد تقرير خاص بشأنها.