مأساة جديدة.. شاطئ الموت في مصر يخطف 4 من أسرة واحدة

في ثاني مأساة خلال أسابيع على شاطئ الموت في الإسكندرية شمال مصر، أعلنت الشرطة المصرية غرق 4 أفراد من أسرة واحدة.

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وانتشلت فرق الإنقاذ جثث فتاة (19 عاما) وشقيقها (15 عاما) من المياه في مدينة الإسكندرية على البحر المتوسط.

وقال مدير خدمة الإسعاف المحلية، محمد حمص، إن فرق الطوارئ لا تزال تبحث عن شخصين مفقودين.

ووقع الحادث على شاطئ الصفا غربي المدينة مباشرة، وهو مكان شهير للعائلات المصرية من الطبقة العاملة للتخييم والراحة من حرارة الصيف الخانقة.

وغالبا ما يجذب الشاطئ أولئك الذين لديهم مهارات قليلة أو معدومة للسباحة، والذين يخوضون في الماء ليبردوا، ولكن يمكن أن ينجرف إلى البحر أو يحاصر في تيارات سحب وتكون النتائج مأساوية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، غرق 11 شخصًا على شاطئ آخر قريب من الصفا، وفي كل عام، تشهد المنطقة موجة من حوادث الغرق بسبب التيارات القوية والسحب الذي يحدثه الجزر.