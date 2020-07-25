لصد التشكيلات المعادية.. مناورات مصرية فرنسية بالمتوسط

في الوقت الذي تواصل تركيا دعم ميليشيات الوفاق الليبية وتأجيج الصراع في المتوسط، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً في نطاق البحر المتوسط.

وذكر المتحدث العسكري المصري تامر الرفاعي، اليوم السبت، أن القوات البحرية المصرية والفرنسية نفذت تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية "تحيا مصر" مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية ACONIT.

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي تركزت على أساليب تنظيم التعاون في تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية مع الاستخدام الفعلي للأسلحة في الاشتباك مع الأهداف السطحية والجوية، إضافة إلى تنفيذ المعارك التصادمية، مع استخدام طائرات الهل المحمولة بحراً.

وأكد المتحدث العسكري المصري أن التدريب أظهر مدى الاحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة.

وقال إن تلك التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار والسلم في البحر المتوسط.