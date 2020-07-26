بماذا رد الأب قاتل أطفاله الـ3 بإلقائهم أمام القطار على النيابة؟

استمعت النيابة العامة بمركز ملوي في محافظة المنيا جنوب مصر لأقوال المتهم بقتل أطفاله الثلاثة أمام القطار مساء السبت، حيث هذى المتهم ببعض الكلمات غير المفهومة أمام تحقيقات النيابة، كما استمعت النيابة لأقوال زوجة المتهم التي نفت وجود مشكلات أسرية، مؤكدة تعرضه لنوبات نفسية وعصبية.

وقال فوزي علي (62 عاما مزارع)، شقيق المتهم محمد علي، والد الضحايا، إن شقيقه يعاني من مرض واضطراب نفسي، وإنه قاطعه قبل 12 عاما ولا يوجد بينهما أي تواصل، وأنه سمع بالحادث كما سمع به أهالي القرية، وأبدى دهشته مما حدث.

موضوع يهمك شهدت مدينة ملوي بمحافظة المنيا جنوب مصر جريمة مروعة، حيث ألقى أب بأطفاله الثلاثة أمام قطار الصعيد فتحولوا إلى أشلاء.وقال... جريمة تهز مصر.. أب يلقي أطفاله أمام قطار مصر

وأضاف أنه عقب وقوع الجريمة، رشق شقيقه المتواجدين وعددا من رجال الشرطة بالطوب والحجارة، وهشم زجاج سيارة نقل كانت متوقفة بجوار شريط السكة الحديد وأخذ يسب ويشتم الجميع دون مبرر.

كما استمعت النيابة لبعض شهود العيان، واطلعت على تقرير التحريات الأولية حول الحادث، والذي كشف عن تعرض المتهم لنوبات نفسية وعصبية منذ فترة.

وسيطر الحزن على أهالي قرية معصرة ملوي، لليوم الثالث على التوالي، ورفضوا التحدث في الواقعة، مكتفين بالصمت ومواساة أسرة الضحايا الثلاثة.

وكانت الشرطة قد تلقت إخطارا من عمليات النجدة بقيام محمد علي عبدالعليم، 56 سنة، فلاح، ومقيم بقرية معصرة ملوي جنوب المنيا، بإلقاء أطفاله الثلاثة (خديجة 4 سنوات، ومنة 8 سنوات، وعمر 6 سنوات) أمام قطار الصعيد، وسط حالة من الذهول أمام المواطنين.

وبعد إلقاء القبض على الجاني، تبين قيامه بإلقائهم أمام قطار الصعيد، بمحطة معصرة ملوي، وكشفت التحريات الأولية أنه يعاني من مرض نفسي وعصبي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتمت معاينة النيابة العامة ونقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى ملوي العام والتصريح بالدفن عقب تسليمهم إلى ذويهم.

وقرر المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، عرض الأب القاتل على لجنة متخصصة من الطب النفسي، لتحديد مدى إصابته بمرض نفسي وعصبي من عدمه.

كما تضمن القرار حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإلقاء أطفاله الثلاثة أمام قطار الصعيد، مساء الجمعة الماضي.