وزير خارجية السعودية يلتقي السيسي: مصر ستظل شريكا محوريا للمملكة

أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، تطابق موقف المملكة مع الجهود المصرية الحالية لتسوية مختلف النزاعات بالمنطقة.

وشدد خلال لقائه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين على تلاحم الأمن القومي المشترك لكلا البلدين، وأن مصر ستبقى دائماً الشريك المحوري للمملكة بالمنطقة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس رحب بوزير الخارجية السعودي، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، متمنياً دوام الصحة والعافية لجلالة الملك بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجراها مؤخرا.

وأشاد الرئيس المصري بمتانة وقوة العلاقات المصرية السعودية، وما تتميز به من خصوصية، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وكذلك الأمة العربية.

ومن جانبه، نقل الأمير فيصل بن فرحان للرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معرباً عن اعتزاز الحكومة والشعب السعودي بما يجمعهم بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات.

وأكد وزير الخارجية التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك ارتكازا على ثقل ومحورية دور مصر ومقوماته على الساحة الدولية.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، خاصةً ليبيا واليمن وسوريا والعراق، حيث تم التوافق على أن مسارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا.

واستعرض الرئيس السيسي في هذا الخصوص ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية، والسعي نحو تثبيت الموقف الحالي وتقويض التدخلات الخارجية ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وألا تتحول ليبيا إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب تهدد الأمن الإقليمي وأمن القارة الإفريقية.

وأكد السيسي في هذا الإطار أن التكاتف ووحدة الصف العربي واتساق المواقف يعتبر من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي ككل.

وكان المسؤول السعودي عقد مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري.

وفي المؤتمر الصحافي المشترك بين وزير الخارجية المصري ونظيره السعودي، قال شكري إن المباحثات تناولت لقاء منفردا ثم اجتماعا مع الوفود، وتطرقت إلى التعاون الثنائي بين الدولتين.

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وأعرب شكري عن تطلعه لاستمرار التنسيق مع السعودية من أجل صالح المنطقة.

وبدوره، قال فرحان إن محادثاته مع شكري تناولت التنسيق الكامل مع مصر من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التكامل والتعاون، والعمل على حل المشكلات العربية.

وكشف أن المباحثات تطرقت إلى ليبيا، مؤكدا دعم الرياض لإبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية، ومساندة كل ما من شأنه الحفاظ على الأمن القومي المصري، ثم علق شكري مشددا على أن مصر لا تقبل بوجود الإرهابيين في ليبيا.