مصر.. رئيس الأركان يتفقد جاهزية قواته قرب حدود ليبيا

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس الأركان المصري، إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي قرب الحدود مع ليبيا.

وذكر العميد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، أن جولة رئيس الأركان تأتي في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

وقال إن رئيس الأركان استمع إلى الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي، وكذلك عرض قرارات القادة على كافة المستويات وتنظيم التعاون بين كافة عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ كافة العناصر للمهام بكل دقة وفي التوقيتات المحددة.

وناقش رئيس الأركان عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال، كما قام بالمرور على العناصر المصطفة للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد تفقد نهاية يونيو الماضي عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وأكد خلال اللقاء معهم أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد، يحمي ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.

وأكد السيسي أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود مصر الغربية، ومشدداً على أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.