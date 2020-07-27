وزيرا خارجيتي السعودية ومصر يبحثان قضايا المنطقة

أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية على "تويتر"، الاثنين، أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، سيستقبل نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، بقصر التحرير.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الجانبين سيبحثان سبل الدعم والتعاون المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما.

موضوع يهمك وفقا لاستطلاعات الرأي عام 2016 كانت الرئيسة، هيلاري كلينتون، تختتم ولايتها الأولى الآن، وكان يمكن لتوماس ديوي ومايكل... مسؤول سابق في حملة ترمب: استطلاعات الرأي مع الخاسر أميركا

وحسب وسائل إعلام مصرية، فقد وصل وزير الخارجية السعودى في زيارة تستغرق يوماً واحداً، حيث كان في استقباله وزير الخارجية شكري بمطار القاهرة الدولي.

وتواجه المنطقة تهديدات ناجمة عن التواجد والتدخل الأجنبي في شؤون عدد من الدول العربية.