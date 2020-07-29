شقيق طبيب الغلابة: عيادته ستغلق ولكن ..

بعد زيارة لقبره اليوم الأربعاء، أعلن الدكتور أسامة مشالي شقيق الدكتور المصري الراحل محمد مشالي، المعروف بطبيب الغلابة أن العائلة ستواصل مسيرة شقيقه، وستمارس عمله الخيري من خلال الأطباء في العائلة.

وقال إن طبيب الفقراء كان قدوة له ومثلا أعلى، متعهدا بمواصلة نهجه من خلال الأطباء الموجودين في العائلة، مضيفا أن العيادة الخاصة بالطبيب الراحل ستغلق لأن أبناءه الثلاثة مهندسون وليسوا أطباء.

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من جانبها قالت زوجة الطبيب الراحل إن زوجها حصد حب ودعوات الملايين في الدنيا وسيجازيه الله على ما فعله في الآخرة.

وأضافت أن الله وفق أبنائها الثلاثة بدعوات الملايين لوالدهم، الذي ترك لهم إرثا كبيرا من حب الناس وعمل الخير وسيرة طيبة سترافقهم طيلة حياتهم.

من جانبه نعى مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، "طبيب الغلابة"، الذي وافته المنية أمس، بعد مسيرة ثرية بالتفاني والعطاء، وخدمة الفقراء.

وقال مدبولي: سيظل الدكتور محمد مشالي حاضرا رغم المغيب، وسيظل قدوة ونموذجا لشباب الأطباء، وعلامة مضيئة في سجل أبناء مصر، الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل خدمة وطنهم، وأبنائه، مضيفا لقد كان نسيجا وحده في الإنسانية والإيثار، وهب طوال مسيرة حياته كل ما يملك لمساعدة الفقراء، وبادلوه مكانة في قلوبهم مرصعة بالحب والعرفان والتقدير. وأضاف: لقد كان الدكتور مشالي راهبا في محراب عيادته، يؤدى يوميا فروض العطاء لمرضاه، لم يتأخر يوما عن طالبيه، سعيدا بخدمتهم دون مطلب أو مأرب، مسخرا جهده ووقته وماله من أجل علاج من لجأ إليه، أو طلب معونته.

كما دعا شباب الأطباء أن يهتدوا بمسيرة الطبيب الراحل ، ويخلدوا أسماءهم بأحرف من نور في ذاكرة وطن لا ينسى من كان خدوما لأبنائه.

وأشاد بالخطوات التي اتخذها عدد من المسؤولين لإطلاق اسم الدكتور محمد مشالي على عدد من المنشآت.

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مسقط رأس طبيب الفقراء قد قرر إطلاق اسم طبيب الفقراء على أحد المعالم بقريته ظهر التمساح بإيتاي البارود، تخليداً لذكراه، فيما تقرر إطلاق اسمه أيضا على المراكز الطبية بمدينة طنطا التي عمل بها.

هذا وتوفي الطبيب الراحل أمس إثر إصابته بأزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز 76 عاما.

يشار إلى أن الطبيب المتواضع الذي شغل خلال الساعات الماضية الشارع المصري ولد عام ١٩٤٤ بقرية ظهر التمساح التابعة لمجلس قرية أرمانيا مركز إيتاي البارود وانتقل للإقامة بمحافظة الغربية وتخرج من كلية الطب القصر العيني عام ١٩٦٧ وافتتح عيادته الخاصة في طنطا عام ١٩٧٥.

وكان يعالج المرضى نظير مبلغ رمزي أو بدون مقابل في نموذج فريد للعطاء والإنسانية.