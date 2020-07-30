الإمارات: ندعم جهود مصر بالتوصل لحل سياسي لأزمة ليبيا

بحث وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي مع سامح شكري، وزير خارجية مصر، العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات.

موضوع يهمك في وقت ينتظر العالم أجمع بفارغ الصبر ولادة اللقاح الذي سيقضي على الفيروس المستجد الذي طال حوالي 17 مليون شخص وأودى بحياة... روسيا تبشر بلقاحين خلال شهرين.. وبوتين: لدينا المزيد العرب و العالم

كما بحث وزير الخارجية الإماراتي مع نظيره المصري عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأوضاع في ليبيا و سبل دعم الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية للأزمة الليبية.

و تناول الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين الشقيقين في مواجهة تداعياته.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات للجهود الكبيرة والخيرة التي تبذلها مصر للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

كما أكد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات ومصر، وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، والحرص المستمر على تطويرها و تنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما.