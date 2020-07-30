صور.. أقباط يوزعون هدايا العيد على أطفال المسلمين بصعيد مصر

في مبادرة ليست جديدة ولن تكون الأخيرة، تجسد مبادئ التعايش والحب والوحدة الوطنية وقبول الآخر بين مسلمي وأقباط مصر، قام عدد من الأقباط بتوزيع هدايا العيد على أطفال المسلمين في إحدى القرى بصعيد جنوب البلاد.

وفي قرية الشغب التابعة لمحافظة الأقصر بأقصى جنوب مصر، طاف أقباط على منازل جيرانهم المسلمين وقاموا بتوزيع الهدايا والألعاب على أطفالهم، ابتهاجا بالعيد، وتعبيرا عن روح المحبة، والتآزر، والإخاء، والتعايش بينهم.

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وقال سامح ثابت صاحب المبادرة لـ"العربية.نت" إن المبادرة أطلق عليها لون حلمك وهي استمرار لمبادرة سابقة أطلق عليها مبادرة التعايش السلمي، وتهدف إلى الترابط والمحبة وقبول الآخر، حيث قام ومعه متطوعون أقباط بتوزيع كتب رسم وتلوين وهدايا وحلوى وبلالين على أطفال قرية الشغب.

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وأكد سامح أن الهدف من تلك الهدايا وخاصة الألوان هو تشجيع الأطفال وتحفيزهم على إبراز مواهبهم في التلوين والرسم ومشاركة لهم في الفرحة بقدوم العيد، وإدخال السعادة على قلوبهم، وخاصة بعد انتشار جائحة كورونا التي أدت لحبسهم في المنازل لفترة طويلة وتوقف كافة الأنشطة.

وأشار سامح إلى أن المبادرة مستمرة في دعمها لإزالة الحواجز بين الأطفال من الجانبين، والعمل على ترسيخ أواصر السلام وقبول الآخر المختلف في اللون أو النوع أو الدين، مضيفا أن روح المحبة بين المسلمين والأقباط في مصر سائدة ومتأصلة وتعبر عن نفسها في كافة العلاقات والمظاهر الحياتية اليومية.