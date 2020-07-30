مصر تسجل 409 إصابات جديدة بكورونا و37 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الأربعاء، تسجيل 409 إصابات جديدة بفيروس كورونا انخفاضاً من 465 أمس الثلاثاء، و37 حالة وفاة انخفاضاً من 39.

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وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالة تم شفاؤها، و 4728 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس، بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو حزيران. وأعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تمديد ساعات العمل في المقاهي والمطاعم من العاشرة مساء إلى منتصف الليل مع السماح بزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50 بالمئة، اعتبارا من 26 يوليو تموز.