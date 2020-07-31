السيسي مهنئا السعودية: تنظيم الحج بدقة رغم كورونا يعكس الخبرة 

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام والذي واكب ظروفا استثنائية بسبب جائحة كورونا.

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وقال السيسي إن هذا الأمر عكس مدى قدرة المملكة وخبرتها الواسعة وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية ولتمكين المسلمين من أداء مناسك فريضة الحج بعد تطبيق إجراءات احترازية.

وأضاف أن الإجراءات السعودية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم.