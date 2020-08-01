البرلمان العربي: المحطة النووية أبلغ رد إماراتي على تهديدات تركيا

أشاد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، السبت، بإعلان دولة الإمارات بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، مؤكداً أنه أبلغ رد على التهديدات التركية.

وقال إنه يعتبره إنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها، ويجسد الحلم العربي المنشود لتكون هذه الأمة صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية.

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وهنأ رئيس البرلمان العربي، فى بيانه، دولة الإمارات رئيساً وحكومة وبرلماناً وشعباً بإعلان نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي لتوليد الطاقة النووية سلمياً وقال: "نبارك هذا الإنجاز النوعي لدخول الدول العربية مسار الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".

وقال إن إعلان دولة الإمارات نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي لتوليد الطاقة النووية، هو أبلغ ردّ على التهديدات العدوانية التي أطلقها وزير الدفاع التركي ضدها"، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع الإمارات ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها.