مصر تؤكد قوة علاقتها بالكويت وتستنكر محاولات الوقيعة بينهما

أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر عنها، الجمعة، قوة "العلاقات الأخوية بين مصر والكويت شعباً ودولةً" لاسيما على ضوء "اشتراك مواطني البلدين في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الزكية تضامناً مع بعضهما بعضا"، حسب تعبيرها.

وأضافت وزارة الخارجية المصرية أن هذه العلاقات بين البلدين "تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين".

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وذكرت الوزارة أنها "تابعت بمزيج من الرفض والاستنكار مؤخراً بعض المحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسعى للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال المس بالرموز أو القيادات من الجانبين"، مضيفةً "جهات مُغرضة تستهدف العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين" هي من يقف وراء هذه "الإساءات".

وأكدت الوزارة على "اعتزاز الجانبين بالجالية المصرية بالكويت والجالية الكويتية بمصر"، مؤكدةً أن "أبناء الجاليتين يتمتعون بكل احترام وتقدير، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم".

وذكرت أن "أبناء الجاليتين لهم دور إيجابي في تنمية المجتمعات التي يعيشون فيها ويساهمون في تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين".