انفجار ضخم بمخزن وقود في مصر.. 300 أسطوانة غاز

وقع انفجار ضخم، فجر الأحد، في مخزن للوقود جنوب العاصمة المصرية، أسفر عن احتراق عدد من السيارات وإصابة 3 أشخاص.

وشهدت قرية النواهض شمال مدينة أبوتشت بمحافظة قنا جنوب القاهرة، انفجار 300 أسطوانة غاز.

موضوع يهمك في زحمة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام في سوريا، لمع اسمع غريب لم يكن مألوفاً في السابق.فقد أعلنت... صديق داعش ومسؤول مثلث الموت.. من هو زهير الأسد المعاقب؟ سوريا

كما كشفت التحقيقات أن انفجاراً ضخماً وقع في الثانية والنصف من صباح الأحد، سُمع دويه على بعد أكثر من كيلومتر وتسبب في احتراق سيارتين بالطريق الصحراوي واشتعال النيران بسيارة محملة بأسطوانات البوتاغاز وسيارة محملة بسائل البوتاغاز (حمولة 24 طنا) على الطريق الواصل ببن الطريق الصحراوي وطريق بالنواهض، على بعد 500 متر من المنطقة السكنية.

وذكرت التحقيقات أن المعاينة كشفت عن انفجار 300 أسطوانة غاز وتطايرها، وإصابة 3 أشخاص بحروق خطيرة، تم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج.

سوق سوداء

ونجحت السلطات في السيطرة على الحريق والقيام بأعمال التبريد وحصر التلفيات.

إلى ذلك، بدأت الأجهزة الأمنية بتكثيف تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، حيث تشير بعض روايات السكان وشهود العيان إلى أن سبب الحادث هو وجود هذا العدد الضخم من أسطوانات الغاز في منزل أحد الأشخاص، الذي يقوم ببيعها في السوق السوداء، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.