مقتل مصري بإطلاق نار في الأردن.. وعمّان توقف الجاني

قتل شاب مصري بإطلاق نار على يد آخر أردني في وسط العاصمة الأردنية عمان.

وأصدر وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، الأحد، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية لمتابعة مستحقات الشاب المصري بعد مصرعه إثر إصابته بعيار ناري.

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كما قررت الوزارة متابعة الواقعة مع جهة عمل الشاب المصري لحفظ حقوقه العمالية، ومتابعة ملابسات الحادث من خلال التحقيقات التي تجرى حاليا، وإنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة.

من جانبه، أوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير تلقى تقريرا كشف أن الشاب المصري المتوفى يدعي، أمير سمير إبراهيم، يبلغ من العمر 30 عاما، وتوفي إثر إصابته بعيار ناري، على يد شاب أردني الجنسية، بحي نزال وسط العاصمة عمان.

وقال إن السلطات الأردنية ألقت القبض على الجاني، ويجري حاليا متابعة ملابسات الحادث وما أسفرت عنه التحقيقات.