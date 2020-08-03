مصر.. تراجع لافت بالحصيلة اليومية لمرضى كورونا

تراجعت أعداد المصابين بالفيروس المستجد في مصر بصورة لافتة، بحسب الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 238 أمس السبت، في حين بلغت الوفيات 31 وفاة مقابل 29 حالة أمس.

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وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 94483 حالة من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و4865 حالة وفاة".

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد.

وكانت مصر قد رفعت، منذ أواخر يونيو حزيران، معظم إجراءات العزل العام التي فرضتها منتصف مارس آذار لاحتواء تفشي الفيروس.