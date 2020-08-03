جديد مفاوضات سد النهضة.. مصر: إثيوبيا لا تريد اتفاقاً

في وقت تتزايد فيه التوترات حول السد المشيد على النيل الأزرق، وبعد أن نشر التلفزيون الإثيوبي قبل أيام فيديو يعرض لأول مرة لحظة ملء السد، كشفت وزارة الموارد المائية المصرية تفاصيل اجتماع ومفاوضات سد النهضة الذي عقد اليوم الاثنين.

وفي هذا السياق، أشار وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبدالعاطي، إلى اعتراض بلاده على الإجراء الأحادي لملء السد دون التشاور والتنسيق مع دول المصب، مما يلقي بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل، معتبراً أنه إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ.

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يذكر أنه عقد اليوم الاجتماع الثاني للجولة الثانية من المفاوضات بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، استكمالاً للمحادثات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأكد عبدالعاطي على أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية، لافتاً إلى اقتراح مصر لآلية العمل خلال الاجتماعات الحالية التي ستُعقد لمدة أسبوعين.

كما شدد على أنه بناءً على القمة المصغرة فإن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل لاتفاق.

وفى نهاية الاجتماع تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين القادمين (4 و5 أغسطس) في مسارين متوازيين وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري يوم الخميس المقبل.