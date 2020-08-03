مصر تضبط جشع التجار.. أكثر من 100 مخالفة في المنوفية

خلال حملة كبرى ومكثفة في جميع المحافظات لردع جشع التجار، أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية في مصر، تحرير 113مخالفة تموينية في جميع أنحاء المحافظة.

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وأضاف الجمال في تصريحات لوسيلة إعلام محلية الاثنين، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه ببيع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا.

كما أكد استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار، بحسب تعبيره.

الأهم هو ضبط الأسعار

وأوضح المسؤول أن الأهم هو ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين، وذلك ضمن حملات تموينية تقوم بها الوزارة على مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدي لأية مخالفات أو محاولات للتلاعب في السوق.

يشار إلى أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، كان أعلن عن تحرير 374 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين.