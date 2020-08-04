إصابات كورونا تواصل التراجع في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الاثنين، تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 167 أمس الأحد، في حين بلغت الوفيات 23 حالة مقابل 31 في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 94640 حالة من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة".

وأضاف المتحدث أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كانت مصر قد رفعت، منذ أواخر يونيو حزيران، معظم إجراءات العزل العام التي فرضتها منتصف مارس آذار لاحتواء تفشي الفيروس.