النائب العام المصري يفتح تحقيقاً في اغتصاب جماعي بفندق

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، بفتح تحقيق في قضية الاغتصاب الجماعي الذي وقع قبل 6 سنوات بفندق فيرمونت في العاصمة القاهرة.

وقال بيان للنائب العام، اليوم الأربعاء، إن النيابة العامة تلقت، الثلاثاء، كتابًا من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، مؤكدا أن النيابة العامة ستقوم بإعلان نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا، وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

وكانت "العربية.نت "قد نشرت قبل أيام، تفاصيل الواقعة التي كشفت عنها حسابات على مواقع التواصل، حيث طالب المغردون بفتح تحقيق فيها عقب التستر عليها لسنوات، فيما ردت إدارة الفندق بتقديم مساعدتها من أجل الوصول للحقيقة.

وكشفت التفاصيل أن عددا من الشباب قاموا بتخدير فتاة داخل الفندق الشهير وصعدوا بها لإحدى الغرف، وتناوبوا على اغتصابها، وعقب انتهاء جريمتهم البشعة كتبوا أسماءهم على جسدها وصوروا الواقعة وتبادلوا الفيديو فيما بينهم.

وخلال الأيام الماضية، عادت الجريمة للواجهة مجددا بعد التستر عليها طيلة تلك السنوات، حيث خشيت الفتاة من الإبلاغ إثر تلقيها تهديدات بالقتل، وفق ما ذكرته حسابات خاصة برصد حالات الاغتصاب والتحرش على مواقع التواصل، ومنها حساب تمكن مؤخرا من كشف تعرض نحو 50 فتاة للتحرش من جانب شاب في الجامعة الأميركية بالقاهرة، أحيل للنيابة بالفعل ومنها للمحاكمة الجنائية.

وفي ظل تلك الأحداث، جرى البحث عن الفتاة، تمهيدا لتقديم بلاغ رسمي وفتح تحقيق في الواقعة، وخلال رحلة البحث تبين أن هؤلاء الشباب مارسوا نفس الجريمة مع فتيات أخريات.

وبعد حالة الصخب الشديدة والضغوط التواصلية، أصدرت إدارة الفندق بيانا أكدت فيه استعدادها للمساعدة في التحقيقات.

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ومن جانبه، أصدر المجلس القومي للمرأة، بيانا أيضا بشأن تعرض بعض الفتيات للتهديدات خشية الإبلاغ عن الواقعة.

وذكر المجلس أنه تابع خلال الفترة الأخيرة الموضوع المتعلق بالتهديد بارتكاب العنف والإيذاء من قبل بعض الأشخاص ضد مؤسسي صفحات التواصل الاجتماعي، ومن بينها تطبيق إنستغرام، والتي نشرت بعض الوقائع لفتيات تعرضن للإيذاء والاعتداءات الجنسية.

وأكد المجلس أنه يقف بجوار كل سيدة وفتاة تتعرض لأي شكل من أشكال التهديد من خلال تقديم سبل الدعم اللازم، مطالبا من تتعرض لمثل تلك التهديدات بالتواصل مع المجلس حتى يتم اتخاذ اللازم.