مصر.. قتيلان بسقوط طائرة خاصة بمطار الجونة

أفادت مصادر "العربية.نت" بتحطم طائرة خاصة سقطت على أرض مطار مهبط الجونة شمال مدينة الغردقة، ومقتل اثنين من ركابها.

في التفاصيل، ذكر مصدر أمني أنه تلقى بلاغاً بسقوط طائرة خاصة بمطار الجونة الذي يقع في منتجع الجونة السياحي وعلى متنها عدد من الأفراد.

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وأضاف أنه دفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف للتعامل مع الحادث.

بدوره، كشف مصدر بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، عن إصابة شخصين في الحادث يدعيان محمد سعيد وأكرم الحصري، وتم نقلهما لمستشفى الجونة التخصصي، إلا أن مصادر "العربية.نت" أكدت لاحقاً وفاة المصابين فور وصولهما المستشفى.

وتقع قرية الجونة السياحية على بعد 550 كيلومترا جنوب شرق القاهرة، ويمتلكها رجل الأعمال سميح ساويرس.

فيما تبين أن الطائرة تابعة لشركة إير مان، وهي طائرة صغيرة كانت في رحلة ترفيهية إلى المنتجع.

20 رحلة أسبوعياً.. و500 دولار

في السياق أيضاً، كشفت مصادر لـ"العربية نت" أن الطائرة ليست مملوكة لأي رجل أعمال، وأنها تقوم بعمل جولات سياحية مقابل مبلغ مالي بالدولار يبدء من ٥٠٠ دولار.

وأكدت أن الشركة المذكورة تقوم بأكثر من ٢٠ رحلة سياحية فوق الجونة خلال الأسبوع الواحد.