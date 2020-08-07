إغلاق فرن يصنّع الخبز من علف الماشية في مصر

تمكنت السلطات المصرية، الجمعة، من ضبط مخبز بمحافظة الشرقية شمال البلاد يقوم بوضع كميات من علف الماشية بدلاً من الدقيق لإنتاج الخبز.

وأعلنت المحافظة عن ضبط مخبز يقوم باستبدال الدقيق بتبن المواشي بمركز ومدينة ديرب نجم.

كما ذكرت أنه وخلال حملة تفتيشية مفاجئة تبين قيام صاحبة المخبز باستبدال الدقيق في ١٦ شيكاره بتبن أبيض وتبن أحمر خاص بالمواشي، مضيفة أنه تم غلق المخبز مدة 3 أشهر تنفيذا للقرار الوزاري 15 لسنة 2020.

إلى ذلك، أكدت أنه تم ضبط ٢٥ مخبزا مخالفا، و٨٠٠ كيلو دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.

أيضاً ضبطت مخابز أخرى تقوم بإنتاج خبز مخالف للمواصفات، وغير ملتزمة بنظافة أدوات العجن.