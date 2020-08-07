جثث تحت الركام.. انهيار مبنى سكني في مصر والسلطات تحقق

انهار مبنى سكني بشكل مفاجئ، الخميس، في منطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية في مصر، مخلّفاً 8 قتلى.

ونُقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، بعدما نجحت قوات الإنقاذ البرى في انتشالها من أسفل أنقاض المبنى المنهار، بينما تم إنقاذ اثنين آخرين من السكان تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما تم التعرف على 4 جثث تعود لأم وطفليها وشخص آخر، ويجري التعرف على باقي الضحايا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا أو ناجين آخرين.

بدوره، وجه طارق رحمي، محافظ الغربية، بتوفير كافة المعدات للبحث عن ضحايا أو ناجين آخرين، مكلّفاً وكيل وزارة الصحة برفع حالة الطوارئ في المستشفيات والدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

إلى ذلك، كلّفت السلطات رئيس مدينة المحلة بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار.

لجنة للتحقيق

في السياق أيضاً، تباشر النيابة العامة، التحقيقات بالواقعة بعدما تلقت إخطاراً في ساعة من متأخرة من مساء الخميس، يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق.

وأمرت بتشكيل لجنة من جهاز التفتيش الفني، لمراجعة أعمال البناء بوزارة الإسكان المصرية وفحص أنقاض العقار وملفه وقوفًا على أسباب انهياره.