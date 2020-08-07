عودة محدودة للارتفاع في مصر.. 131 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، تسجيل 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و21 حالة وفاة مقابل 123 حالة إصابة بالفيروس و18 حالة وفاة أمس الأربعاء.

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وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في مصر حتى اليوم الخميس بلغ 95006 حالات، من ضمنهم 48898 حالة تماثلت للشفاء و4951 حالة وفاة.

ومع تخفيفها قيود العزل العام تدريجيا تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حظر دخول القادمين إلى مصر، سواء برا، أو بحرا، أو جوا دون أن يحملون ما يفيد إجرائهم تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل ثلاثة أيام على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء رقم 1567 لسنة 2020، الذي استثنى السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم.