مصر تواصل إرسال المساعدات العاجلة إلى لبنان

واصلت مصر إرسال مساعدات عاجلة إلى دولة لبنان لمواجهة تداعيات انفجار بيروت، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، السبت، إنه تم إرسال طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة مساعدات عاجلة، تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مقدمة من مصر إلى لبنان.

موضوع يهمك وسط انتشار كثيف لقوات الجيش والأمن، وعلى وقع كارثة انفجار بيروت، التي خلفت أكثر من 158 قتيلاً، خرجت السبت، تظاهرات غاضبة... احتجاجات لبنان.. قتيل و238 إصابة باشتباكات عنيفة العرب و العالم

وفي الإطار زار ياسر علوي، السفير المصري في بيروت، مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي وقام بتسليم طن ونصف من المساعدات الطبية، تتضمن مستلزمات وأدوية للتعامل مع الحالات الطارئة والجراحية وهي أدوية تخدير وخيوط جراحية وقفازات جراحية ومحاليل وكانيولات وكذلك أقنعة طبية وبدل عزل كاملة وأدوية علاجية متنوعة.

كما صرح السفير المصري أن مصر متضامنة مع لبنان في مصابه، وأن الجسر الجوي المصري سيستمر على مدار الأيام القادمة في نقل المساعدات إلى الأشقاء في دولة لبنان، مضيفاً أن مصر ارتأت تقديم جزء من هذه المساعدات مباشرة لمستشفى رفيق الحريري الجامعي تقديرا لما يبذله من جهود كخط دفاع أول في مواجهة الأزمة الراهنة ومجابهة فيروس كورونا من قبل ذلك ولمساعدة الأشقاء اللبنانيين في أزمتهم الأخيرة والتي جاءت جراء انفجار بيروت.