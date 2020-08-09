بدأت بالخارج اليوم.. البرلمان العربي يتابع انتخابات مجلس الشيوخ بمصر

يشارك البرلمان العربي بوفد يضم عدداً من أعضاء البرلمان والدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في مصر، والتي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين تلبيةً للدعوة الموجهة له من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال البرلمان، في بيان اليوم الأحد، إن مشاركته فى متابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري، على الرغم من القيود المفروضة على التنقل بين الدول العربية بسبب جائحة كورونا، يأتي حرصاً منه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية فى الدول العربية ودعماً لمصر التي أعادت العمل بنظام المجلسين للحياة النيابية المصرية، وباعتبارها أول انتخابات لمجلس الشيوخ بمسماه الجديد بعد التعديلات الدستورية لعام 2019، مضيفا أنه سبق أن شارك في متابعة الاستفتاء على تلك التعديلات ومتابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية في مصر ومنها الانتخابات الرئاسية والنيابية السابقة.

ووضع البرلمان العربي خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات، حيث سيقوم الوفد المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

وسيقوم البرلمان العربي بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.

وكانت عمليات التصويت للمصريين في الخارج وعبر البريد في انتخابات مجلس الشيوخ، قد بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى غد الاثنين.

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وقالت الخارجية المصرية، إنها وبعد دعوة المصريين المقيمين في الخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، فقد قامت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر فيديو تعريفي بالخطوات التي حددتها لتصويت المصريين بالخارج بداية بالتسجيل على الموقع الرسمي للهيئة خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو 2020 وحتى إرسال الخطاب عبر هيئات البريد الحكومية في مختلف الدول إلى البعثات الدبلوماسية.

وقررت الخارجية تشكيل غرفة علميات بمقر الوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج والتعامل مع أي صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أي شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفني المنبثقة عن الهيئة.

وتعد انتخابات مجلس الشيوخ هي أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري بعد إقرار تعديلات الدستور في العام 2019 والذي أعاده مرة أخرى بعد أن ألغاه دستور 2014، حيث كان يسمى سابقا "مجلس الشورى".