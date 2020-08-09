بعد انفجار بيروت.. مصر تنقل المواد الخطرة من مطاراتها

قررت السلطات المصرية نقل كافة المواد الخطرة المخزنة في جميع مطاراتها إلى أماكن آمنة تجنبا لما حدث في تفجير بيروت.

وقالت وزارة الطيران في بيان رسمي، الأحد، إنه حرصا على سلامة وأمان جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحيوية التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوي وكافة المطارات المصرية، أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني قراراً بتشكيل لجنة عليا من أعلى المستويات تضم كافة الجهات المعنية والمختصة لفحص وحصر كافة الشحنات والمخازن وحاويات التخزين بقرية البضائع وساحات التخزين التابعة لميناء القاهرة الجوي وكافة المطارات.

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وتقرر أن تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال المواد الخطرة والإفراج عنها فوراً أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة خارج نطاق الموانئ الجوية والتواجد السكاني.

وأكد وزير الطيران أن هذه اللجنة سوف تقوم بإجراء تقييم شامل لكافة الإجراءات المطبقة داخل أماكن التخزين وذلك لتوفير أقصى معايير السلامة والأمان وفقاً لتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي ICAO، وذلك للتصدي لأي مخاطر قبل حدوثها، إضافة إلى حماية جميع العملاء والعاملين بقطاع الطيران المدني.