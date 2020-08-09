مصر.. 16 قتيلاً وجريحاً بحادث تصادم بالقليوبية

شهد طريق الدائري الإقليمي الجديد دائرة مركز بنها، محافظة القليوبية، حادث تصادم مروع، صباح اليوم الأحد، أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين بإصابات متفرقة في الجسد.

حيث تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين حافلة ركاب "ميكروباص" وسيارة نقل على الطريق الإقليمي بدائرة مركز مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية.

كما انتقل فريق من نيابة محافظة القليوبية إلى موقع الحادث لمعاينته، وتبين أن الحادث كان نتيجة تصادم حافلة الركاب "الميكروباص" بسيارة النقل من الخلف، نتيجة السرعة الزائدة، وتبين أن حافلة الركاب"الميكروباص" كانت تحمل عدداً من العمال الذين ينتقلون إلى محل عملهم خارج المحافظة، وتراوحت أعمار الضحايا ما بين الـ20 عاماً إلى 62 عاماً، كما تم تحرير محضر بالحادث.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، ونقلت ضحايا الحادث من قتلى وجرحى إلى مستشفى بنها العام ومستشفى بنها الجامعي لإسعاف الجرحى واتخاذ الإجراءات القانونية.

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من جهتها، أمرت النيابة بتسليم جثث الضحايا لذويهم وصرحت بالدفن، كما طالبت بتشكيل لجنة فنية من المرور لتحديد السبب الحقيقي للحادث.

كما انتقل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية إلى موقع الحادث، وقام مرور القليوبية برفع آثار تصادم حافلة الركاب "الميكروباص" وسيارة النقل على الطريق الدائري الإقليمي، لتيسير الحركة المرورية أمام المسافرين، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

وانتقل محافظ القليوبية إلى مستشفى بنها الجامعي، وذلك لمتابعة حالة مصابي الحادث، والتأكد من سرعة تقديم الإسعافات.