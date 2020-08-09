مصر.. 167 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل 167 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة.

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كما أعلنت الوزارة، خروج 1119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 51672 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 95314 حالات من ضمنهم 51672 حالة تم شفاؤها، و4992 حالة وفاة.