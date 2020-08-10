الخلافات تطفو على السطح وتهدد بإغراق مفاوضات سد النهضة

عادت الخلافات تهدد بانهيار مفاوضات سد النهضة من جديد، بعد جولة لم تنجح في رأب الصدع وحل القضايا العالقة في هذا الملف.

وفي آخر التطورات، أعلنت إثيوبيا استئناف مفاوضات سد النهضة، اليوم الاثنين، لكن مصر والسودان أعلنتا مقاطعة هذه الجولة.

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مصادر سودانية أكدت رفضها العودة إلى التفاوض من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها.

فيما علقت مصر مشاركتها في المفاوضات الأسبوع الماضي، مؤكدة أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.

وبحسب المصدر السوداني فإن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد، مشيرا إلى أن الوسيط الإفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات وهو المقترح الذي رفضه السودان.

موضوع يهمك مساء أمس الثلاثاء، أعلنت مصر تعليق مفاوضات سد النهضة، موكدة أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.وذكرت وزارة الموارد... الطمي قد يزيحه خلال 50 عاماً.. مفاجآت وراء التعنت بسد النهضة مصر

والأسبوع الماضي، علقت مصر مشاركتها في المفاوضات.

وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية، في بيان رسمي، أن "وزير المياه الإثيوبي قام بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات".

وأكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية.